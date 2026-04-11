Ученица кадетского класса Оксана Клепикова одержала победу на соревнованиях по боксу на призы Софии Очигавы, став лучшей в категории до 48 килограммов. Подготовил чемпионку тренер Владимир Абдулаев.
Оксана занимается боксом с семи лет — на секцию её привели родители. Сейчас девушка готовится к отбору на всероссийские соревнования, которые пройдут через год. Также она помогает осваивать бокс младшим братьям.
Кроме спорта, Оксана изучает английский и китайский языки. В будущем она планирует связать свою жизнь с ФСБ. В школу регулярно приходят представители профильного вуза. Они рассказывают ученикам, как работает ведомство, в чём заключается служба, а также о легендарных разведчиках, их подвигах и о современной службе в ФСБ.
«Оксана — сдержанная, воспитанная, талантливая и скромная ученица. При внешней мягкости в ней чувствуется внутренняя сила и чёткое понимание целей. Спорт закалил характер, но не лишил душевной теплоты, — отзывается об ученице классный руководитель Анастасия Дюжева. — Я убеждена: путь в силовые структуры, в том числе в ФСБ, ей действительно подходит».