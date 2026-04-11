Оксана занимается боксом с семи лет — на секцию её привели родители. Сейчас девушка готовится к отбору на всероссийские соревнования, которые пройдут через год. Также она помогает осваивать бокс младшим братьям.

Кроме спорта, Оксана изучает английский и китайский языки. В будущем она планирует связать свою жизнь с ФСБ. В школу регулярно приходят представители профильного вуза. Они рассказывают ученикам, как работает ведомство, в чём заключается служба, а также о легендарных разведчиках, их подвигах и о современной службе в ФСБ.