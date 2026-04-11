«Светофор не переключается на зелёный — продавили кнопку», сообщила местная жительница Мария о якобы неисправном светофоре возле остановки «Кинотеатр Электрон».
Однако в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ответили, что светофор исправен и работает в штатном режиме. И это не «продавленная кнопка», а экспериментальное бесконтактное устройство вызова сигнала, поэтому ремонт не требуется.
Бесконтактные устройства вызова пешеходной фазы появились в 2022 году в рамках эксперимента по нескольким адресам в Зеленограде. Чтобы включить зелёный сигнал, достаточно поднести руку к устройству, не нажимая кнопку — срабатывает фотоэлемент.
Пешеходы, регулярно переходящие здесь дорогу, знакомы с этой системой. Однако некоторые сталкиваются с бесконтактными «кнопками» впервые. Пояснений на светофоре нет, поэтому люди продолжают искать физическую кнопку.
На этапе запуска эксперимента в департаменте транспорта заявляли, что после тестирования будут рассматривать возможность расширения проекта. Однако после этого о расширении проекта не сообщалось, и технология по-прежнему используется точечно — на отдельных переходах.