Бесконтактные устройства вызова пешеходной фазы появились в 2022 году в рамках эксперимента по нескольким адресам в Зеленограде. Чтобы включить зелёный сигнал, достаточно поднести руку к устройству, не нажимая кнопку — срабатывает фотоэлемент.

Пешеходы, регулярно переходящие здесь дорогу, знакомы с этой системой. Однако некоторые сталкиваются с бесконтактными «кнопками» впервые. Пояснений на светофоре нет, поэтому люди продолжают искать физическую кнопку.

На этапе запуска эксперимента в департаменте транспорта заявляли, что после тестирования будут рассматривать возможность расширения проекта. Однако после этого о расширении проекта не сообщалось, и технология по-прежнему используется точечно — на отдельных переходах.