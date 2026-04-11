У корпуса 1505 сфотографировали зарянку — небольшую птицу с рыже-оранжевой грудкой, которую многие знают как малиновку. Снимок получился почти зимним: после резкого похолодания в городе снова выпал снег.

Зарянка и малиновка — это одно и то же. При этом нормативное название вида в русском языке — именно «зарянка», а словари связывают его с тем, что птица часто поёт на заре, в том числе вечерней.

Несмотря на внешность мирного пушистого комочка, это довольно боевая птица. Зарянки агрессивно защищают свою территорию и быстро прогоняют чужаков, даже если те крупнее.

Есть у зарянки ещё одна особенность: поют не только самцы, но и самки. Для певчих птиц это не самый типичный случай.