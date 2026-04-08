В четверг, 9 апреля, в Зеленограде ожидается не самая весенняя погода: мокрый снег, ветер и около +1° в течение всего дня. Из-за ветра до 7 м/с будет ощущаться как ?5…?6°, влажность — выше 80-90%.

При такой температуре и осадках на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

В департаменте транспорта предупреждают: если вы уже переобулись на летнюю резину, от поездок лучше отказаться — сцепление с дорогой в таких условиях резко хуже, растёт риск аварий. Вместо этого рекомендуют пользоваться городским транспортом.