Открыта регистрация на «Тотальный диктант» — в Зеленограде он пройдет в Культурном центре на Центральной площади и библиотеке 6-го микрорайона 08.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Желающие проверить свою грамотность могут принять участие в ежегодном масштабном «Тотальном диктанте»: он состоится 18 апреля (это суббота) в 14:00. Написать диктант можно или очно, или на сайте акции.

В Зеленограде будут работать две площадки:

— Культурный центр «Зеленоград»: Центральная площадь, дом 1

— Библиотека в корпусе 607А

После 18 апреля оценки за онлайн-диктант появятся в личном кабинете в разделе «События».

Как зарегистрироваться:

Выбрать площадку можно на сайте акции totaldict.ru. Сначала надо авторизоваться на сайте, затем выбрать город (Москва), после этого в поисковой строке набрать округ (Зеленоград), выбрать удобное место и зарегистрироваться там. На момент публикации есть места на обе площадки в Зеленограде.

По традиции, диктант читают педагоги, артисты, медийные личности. В Культурном центре чтецом станет актер театра и кино Алексей Ермаков. В библиотеке диктант прочитает учитель истории Александр Оджо.

В день проведения диктанта:

Для очных участников, которые записались, регистрация на месте начинается в 13:00, с собой надо взять паспорт.

В этот день можно написать диктант и на странице акции: https://events.totaldict.ru/dictation.

Участники смогут провести работу над одним или всеми фрагментами диктанта, которые будут доступны по расписанию:

*первая часть — с 08:00 до 10:30

*вторая часть — с 11:00 до 13:30

*третья часть — с 14:00 до 22:30

*четвертая часть — с 23:00 до 00:00

Выполнив работу, нужно сохранить набранный текст в отдельном файле на своем устройстве и нажать кнопку «Проверить» в окне онлайн-диктанта.

Автор диктанта:

В этом году автором текста стал Алексей Варламов — писатель и ректор Литературного института имени Горького. Текст будет посвящен детству Александра Сергеевича Пушкина.

«Если уж делать текст о „Тотальном диктанте“, то это должен быть текст про Пушкина. Потому что, не будь Пушкина, не было бы ни диктанта, ни языка, ни нас с вами, какие мы есть, вообще не было бы ничего», — вдохновляет участников акции Алексей Варламов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
© 1997–2026 Зеленоград.ру