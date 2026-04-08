Демонтаж торгового центра на Привокзальной площади начался в середине февраля. Тогда предполагалось, что работы займут около полутора месяцев, однако их приостановили.

«Мы взяли паузу из-за трудностей с документацией. Нужна была еще техника, чтобы от работ было меньше грязи и пыли. Через неделю продолжим», — рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка.

По его словам, на завершение потребуется ещё несколько недель, снести здание постараются к майским праздникам.

Здание признали самостроем в 2024 году. Суд установил, что его построили в полосе отвода железной дороги без необходимых правовых оснований, несмотря на то, что оно проработало около 15 лет.

После демонтажа освобожденную территорию планируют использовать для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.