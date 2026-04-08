Каждый, кто хотел пробежать крупный забег, например, зеленоградский полумарафон, знает этот ритуал: записаться к врачу, получить справку, сдать её при регистрации. Без неё стартовый номер не дадут. Перед стартом нового сезона депутаты Мосгордумы, организаторы крупнейших московских забегов и врачи собрались и признали вслух то, о чём бегуны говорят давно: справки не работают. Но что вместо них — единого ответа на этот вопрос нет. Возможно, справку заменит регулярное прохождение диспансеризации.

Зачем нужна справка

С 2021 года любой организатор любительских соревнований обязан проверить у участника медицинское заключение о допуске — по форме из приказа Минздрава № 1144н. Для бегуна-любителя это значит сходить в поликлинику, пройти осмотр у терапевта, сделать ЭКГ и получить заключение о допуске. Справка действует шесть месяцев для дистанций длиннее 10 км или год — для более коротких.

При этом участник при регистрации сам подписывает, что берёт ответственность за своё здоровье на себя и снимает её с организаторов соревнований.

Почему это не работает

На круглом столе в Мосгордуме 12 марта Оксана Ахмедова, одна из самых известных российских бегуний-любителей, описала реальность коротко: справку за 500 рублей привезут из метро, а за 4000 рублей поставят печать в частной клинике без реального обследования.

«Никакие реальные показательные исследования для этой справки не проводятся. Вы приходите, говорите, что хотите бежать марафон, вас просят сделать 20 приседаний и проводят ЭКГ», — сказала она.

При этом организаторы не могут проверить подлинность документа на месте. Андрей Летуновский, который проводит парковые забеги сказал прямо: проверять справки должны не волонтёры, у которых нет нужной компетенции, а правоохранительные органы.

Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона, рассказал о смертельном случае: 26-летний участник умер на трассе. Когда его мать — главврач больницы — начала предъявлять претензии, он спросил: кто выписывал справку? После этого она прекратила контакт с организаторами.

«Наличие или отсутствие допуска в действительности никак не влияет на количество несчастных случаев на соревнованиях», — констатировала Ахмедова.

Врач-уролог и марафонец Павел Королёв привёл другой аргумент: он только что пробежал Дубайский марафон — без какой-либо медицинской справки. Подписал заявление о том, что сам отвечает за своё здоровье, и вышел на старт.

Что предлагали

На заседании звучало несколько вариантов.

Отменить справки и заменить страховкой. Страховка на один день соревнований, по оценкам, прозвучавшим на круглом столе, может стоить 100 рублей — её цену можно просто включить в стоимость слота, и участник даже не заметит. Это действительно покрывает медицинские расходы, если что-то случится, и снимает с организатора юридическую ответственность.

Разделить требования по типу участников. Тем, кто претендует на призовые места, — полноценный медицинский допуск. Всем остальным любителям — страховка или диспансеризация.

Сохранить справки, но сделать их реальными. В московском ЕМИАС уже сейчас можно получить справку, если прошёл диспансеризацию — она подгружается автоматически. Но это работает только для тех, кто прикреплён к московской поликлинике и действительно проходит диспансеризацию раз в год.

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв предупредил об обратной стороне: если сделать требования слишком жёсткими и допускать только справки через ЕМИАС, часть новых участников просто не придёт на старт. Половина участников крупных московских забегов — новички. Им и так нелегко решиться.

Справку заменит диспансеризация

Действующий приказ Минздрава 1144н, который регулирует медицинское обеспечение физкультуры и спорта, истекает в 2027 году. 2 марта 2026 года — за десять дней до круглого стола в Мосгордуме — ведомство зарегистрировало проект нового документа на regulation.gov.ru.

Над ним совместно работают Минздрав, ФМБА и Минспорт. Согласно карточке проекта, причина замены плановая: приказ попал в список нормативных актов, срок действия которых истекает в 2025—2027 годах.

В проекте есть важное изменение для любителей: если человек прошёл диспансеризацию с первой или второй группой здоровья, отдельная справка для участия в массовых забегах ему больше не нужна. Для остальных требования сохраняются.

Что это значит для участников зеленоградских забегов

Ближайшие забеги команды Zelrun — кросс «Спутник» 18 апреля и полумарафон 24 мая — пройдeт пока по старым правилам: справка нужна, организаторы обязаны её требовать. Новый приказ должен вступить в силу 1 сентября 2026 года — возможно, к осенним забегам правила по медицинскому допуску изменятся.