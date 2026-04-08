О космосе, звездах и зеленоградских космонавтах расскажут и споют вечером 9 апреля во Флейте 08.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В четверг Музей Зеленограда приглашает на литературно-музыкальный вечер «Через тернии к звездам»: событие посвящено и космосу в целом, и космонавтам из Зеленограда в частности. Лекцию прочитает музейный специалист, споют барды. Участие бесплатное и подходит зрителям от 12 лет, нужно записаться.

О событии и регистрации:

В музейном формате соединят краеведческий разговор о космосе и концертную часть: вечер посвящен теме космонавтики и рассчитан на тех, кому интересны история Зеленограда, биографии космонавтов и песни из кинофильмов и спектаклей.

В первой части научный сотрудник расскажет о космонавтах, чья судьба связана с Зеленоградом, и о вкладе города в освоение космоса. В лекционной программе отдельно акцентируется связь истории города с именами двух выдающихся космонавтов: Алексея Губарева — дважды Героя Советского Союза — и Сергея Ревина, выпускника МИЭТа и Героя Российской Федерации.

Во второй части участники зеленоградского бард-клуба «Своя среда» исполнят стихи и песни о космосе и мечте о звездах. Среди заявленных произведений — «Я возьму этот большой мир» из фильма «Москва — Кассиопея» (композитор Владимир Чернышев, текст Роберта Рождественского) и ария Звезды из рок-оперы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (музыка Алексея Рыбникова).

Мероприятие пройдет 9 апреля (это четверг) в 18:30 в Музее Зеленограда (дом «Флейта», корпус 360), вход № 3). Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение — 12+.

Бесплатные билеты оформляются по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/401415257/, на момент публикации есть 36 мест. Телефон для справок: 8-499-731-82-89.

