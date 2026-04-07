Магазин с мясом и армянскими продуктами теперь работает напротив бывшего помещения, которое сгорело при пожаре на рынке «Стройрай» 20 марта. Тогда полностью выгорели павильоны по правой стороне, включая этот магазин.
Новая торговая точка открылась в одном помещении с пунктом Wildberries, работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Вывески пока нет — она появится позже, но на витринах размещены таблички «Мясо у Эмиля» и «Армянский продукт», чтобы покупатели могли узнать магазин.
В ассортименте — рыба, соленья, сыры, молочные продукты, лаваш, бастурма, суджух, ереванский кофе и другие армянские продукты, а также джемы, напитки, макароны, различные крупы, конфеты.
Рядом работает мясной отдел: по словам владельца, свежее мясо привозят ежедневно — можно купить свинину, индейку, курицу, говядину и другие виды.
«Отдел с мясом по размеру такой же почти, как и был. А вот для продуктов места гораздо меньше, чем в прошлом помещении. Ну ничего, будем постепенно осваиваться, расширять ассортимент», — сказал владелец.