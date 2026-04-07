Магазин с мясом и армянскими продуктами теперь работает напротив бывшего помещения, которое сгорело при пожаре на рынке «Стройрай» 20 марта. Тогда полностью выгорели павильоны по правой стороне, включая этот магазин.

Новая торговая точка открылась в одном помещении с пунктом Wildberries, работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Вывески пока нет — она появится позже, но на витринах размещены таблички «Мясо у Эмиля» и «Армянский продукт», чтобы покупатели могли узнать магазин.