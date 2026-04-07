В субботу в Музее Зеленограда снова будут рисовать натюрморт — в этот раз основой предметной композиции станет коллекция часов с почти вековой историей: каминные, кабинетные и каретные модели орловского и владимирского заводов.

Участникам нужно принести свои материалы, а композицию и мольберт организуют. Раз в год лучшие работы показывают на отчетной выставке в КЦ «Зеленоград».

"Живописные субботы" — часть художественного проекта для тех, кто хочет регулярно практиковаться в жанре натюрморта и работать с профессионально собранными постановками. Куратор: член Московского союза художников Нина Силаева. Проект задуман как регулярная практика в одном из базовых жанров живописи, где важны работа с композицией, светом, фактурами и цветом.

В центре предметной композиции в ближайшую встречу — часы середины 20-го века из частной коллекции. Каждая деталь — от изящного циферблата до старинного механизма — напомнит художникам о минувших эпохах.

По задумке организаторов, тема времени, пронизанная литературными и художественными образами, вдохновит участников на создание особого художественного высказывания. На холсте оживут личные размышления о течении времени: от мировоззренческих идеалов до сокровенных воспоминаний, от философского осмысления вечности до ощущения ускользающего мгновения.

Мероприятие пройдет 11 апреля (это суббота) в 14:00 в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3. Продолжительность — 4 часа, возрастное ограничение — 12+. Вход свободный, но не забудьте про материалы, которые нужно принести с собой. Телефон для справок: 8-499-731-82-89.