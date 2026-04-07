Как сообщают ресурсы центров московского долголетия, до 12 апреля в Зеленограде проводят мероприятия, посвященные Пасхе: творческие и кулинарные мастер-классы и культурно-просветительские лекции.

В центре «Матушкино» есть готовое расписание:

— 8 апреля, 11:00—11:30 — встреча с Протоиереем Владимиром Гаркушей на тему «Пасха и традиция»

— 9 апреля, 13:00—14:00 — мастер-класс по изготовлению пасхальных открыток

— 10 апреля, 12:00—16:00 — мастер-класс по приготовлению пасхальных куличей

Центр московского долголетия «Матушкино» расположен в корпусе 205а

Центр московского долголетия «Савёлки» анонсировал специальную программу на 8 апреля: мастер-классы, лекции и тематические активности, кулинарные занятия и просветительские лекции. Однако на данный момент расписание мероприятий не опубликовано.

Кроме того, 8 апреля во всех центрах московского долголетия в 18:00 пройдет онлайн-показ кинофильма «Сказки Гофмана». Это ироничная история неприметной девушки, серые будни которой меняет внезапная встреча, открывшая двери в мир съемок и успеха. Зарегистрироваться, чтобы прийти и посмотреть кино в Зеленограде, можно по ссылке: https://after55.moscow/cinemaclub.

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.