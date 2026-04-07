Обработку от клещей начали в зеленоградских дворах — снова без предупреждения 07.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Утром 6 апреля жители 14-го микрорайона заметили людей в защитных костюмах, распыляющих какое-то вещество, — так проходит обработка двора от клещей.

Жителям пришлось предупреждать соседей уже по факту: «Собачники, внимание! Травят клещей в нашем районе. Воздержитесь от прогулки на всякий случай в ближайшие пару часов».

Для Зеленограда это уже знакомая история: жители случайно встречают дезинсекторов и сами предупреждают соседей. Предупреждения от «Жилищника», если и появляются, то поздно — иногда за несколько минут до начала.

Хотя официально порядок другой. Раньше «Жилищник» объяснял, что жителей должны предупреждать за сутки: вывешивать объявления и огораживать участок сигнальной лентой. В 2025 году обещали передавать информацию о графике через телеграм-чаты за день до работ. Но это обещание регулярно не выполнялось.

Возможно, проблема в самой схеме организации работ. По прошлогоднему объяснению, самому «Жилищнику» заранее неизвестно расписание: подрядчик передаёт список участков только за день до обработки, после чего «Жилищник» должен успеть предупредить жителей. Возможно, поэтому нормальное информирование регулярно срывается. Если это так, обязанность по оповещению жителей, возможно, надо вменять подрядчику.

Тем более что речь идёт не о безобидной процедуре, а об использовании токсичных химикатов. При этом сроки, когда после обработки можно нормально гулять, до сих пор различаются: сами обработчики говорили как минимум о сутках без прогулок с детьми и животными, «Жилищник» раньше называл 3-5 часов, а в памятках Роспотребнадзора говорится, что людям и животным можно заходить на участок не раньше чем через три часа, а полный допуск к территории — только через три дня.

Точное название препарата в открытых ответах жителям не раскрывали: его описывали лишь как сертифицированное средство, разрешённое к использованию в городской среде.

Судя по опыту прошлого года, нынешний эпизод в 14-м микрорайоне — начало очередной кампании по тотальной зачистке дворов и зеленых территорий от клещей. А значит проблема может коснуться каждого.

Если вы видели обработку в своём дворе или объявление об обработке, присылайте фото, адрес и время, чтобы поделиться с соседями.

