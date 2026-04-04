С 10 апреля стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в «критически загруженные часы» — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет увеличена с 15 до 19 рублей за участок. Соответствующий приказ подписал вчера руководитель департамента транспорта.

Плату за проезд по МСД ввели в феврале прошлого года и тогда тариф был 5 рублей за участок. Затем тариф подняли до 7 рублей, а потом ещё раз — до 10, в январе 2026-го — до 13, в марте — до 15. Таким образом, за год с небольшим стоимость проезда выросла почти в четыре раза.

Регулируя тариф, добиваются, чтобы на МСД не было пробок: «Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени», — говорят в департаменте транспорта. И напоминают, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.