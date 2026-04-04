Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) снова увеличится. Тариф повышают уже чаще, чем раз в месяц 04.04.2026 ZELENOGRAD.RU

С 10 апреля стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в «критически загруженные часы» — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет увеличена с 15 до 19 рублей за участок. Соответствующий приказ подписал вчера руководитель департамента транспорта.

Плату за проезд по МСД ввели в феврале прошлого года и тогда тариф был 5 рублей за участок. Затем тариф подняли до 7 рублей, а потом ещё раз — до 10, в январе 2026-го — до 13, в марте — до 15. Таким образом, за год с небольшим стоимость проезда выросла почти в четыре раза.

Регулируя тариф, добиваются, чтобы на МСД не было пробок: «Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени», — говорят в департаменте транспорта. И напоминают, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.

Как устроена оплата на МСД:

Для оплаты дорогу поделили на девять участков, стоимость проезда по каждому составит 19 рублей:

  1. Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе
  2. Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе
  3. Ярославское шоссе — Щелковское шоссе
  4. Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов
  5. шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе
  6. шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект
  7. Волгоградский проспект — Каширское шоссе
  8. Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов
  9. улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе

Таким образом, проехать диаметр целиком будет стоить 171 рубль. Машины такси пока ездят бесплатно. Транзитные автомобили из других регионов, едущие по маршруту ЦКАД-МСД-ЦКАД платят по 950 рублей.

Несмотря на быстрое подорожание, стоимость проезда пока остаётся относительно низкой — около 2,5 рублей за километр. Например, на участке платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска пиковая стоимость проезда почти 24 рубля за километр.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
