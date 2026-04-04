«Нарушители тишины» назвала свои фотографии чаек на Михайловском пруду читательница Светлана, публикуя их в чате 15-го микрорайона. Весной эти птицы особенно слышны: в сезон гнездования они становятся более крикливыми и активнее защищают территорию.
Шум чаек горожане воспринимают по-разному. Для одних их крики — почти курортный звук и ощущение, что «мы на море». Для других — резкий фон, из-за которого трудно открыть окно и спать.
Раньше коммунальные службы пытались с чайками бороться: убирали гнезда с крыш и чердаков, ставили отпугиватели. Но полностью вытеснить чаек из города не получилось. В конце концов городские службы уже прямо констатировали: чайки фактически стали городским видом.
У городских чаек есть несколько особенностей, которые хорошо объясняют эту адаптацию. Они обычно возвращаются в одни и те же районы гнездования из года в год. Корм они ищут очень гибко: от рыбы и беспозвоночных до пищевых отходов. Исследования показывают, что в городах чайки подстраивают время кормёжки под ритм человеческой активности, когда еду легче найти.