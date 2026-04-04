Новая зону для отдыха появилась в аква-термальном комплексе «Термоленд». Это пространство с настоящим песком, игрушками и большим экраном, на котором показывают мультфильмы. Предполагается, что дети могут играть и строить песчаные замки, пока родители отдыхают рядом.



Сейчас зона работает в техническом режиме, её обещают дорабатывать и дополнять.



«Песчаный остров» открылся на фоне того, что в Зеленограде в этом году может сократиться число доступных пляжных зон: начался ремонт возле Чёрного озера — одного из популярных мест отдыха у воды.