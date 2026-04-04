Ограничения связаны с традиционными днями поминовения усопших. 5 апреля — Вербное воскресенье, 12 апреля — Пасха, 19 апреля — Красная горка, 21 апреля — Радоница. В эти дни принято посещать кладбища: приводить в порядок могилы, оставлять цветы, поминать родственников.

Из-за резкого роста числа посетителей город ежегодно ограничивает движение и одновременно усиливает общественный транспорт.

Ограничения для автомобилей в эти дни будут действовать с 6:00 до 16:00.

Официально для Зеленограда объявлено ограничение Только на Алабушевском кладбище (проектируемый проезде № 5557). Однако обычно на Пасху ограничивают движение машин и на Центральном кладбище в Восточной коммунальной зоне.

Также ограничения движения запланированы на Пятницком шоссе в районе Митинского кладбища, а также на Новосходненском шоссе в районе Химкинского кладбища.

Полный список на все дни — на сайте https://i.transport.mos.ru/perekrytiya#a-5

Одновременно с ограничениями запускают бесплатные автобусы до кладбищ. Например, 5 апреля:

— до Центрального кладбища (Восточная зона) — экспресс Э-1 от станции Крюково, автобус 2К, а также маршрут № 1 с заездом к кладбищу с 7:40 до 19:00

— до Северного кладбища (Рожки) — экспресс Э-2 от Крюково и автобус №20

— до Алабушевского кладбища — экспресс Э-3 от Крюково

Такие маршруты позволяют разгрузить дороги вблизи кладбищ и сократить количество личного транспорта в дни пикового посещения.