Этот ранний весенний цветок называют удивительным не ради красного словца — это буквально название вида: Viola mirabilis. Издали они выглядят как небольшое фиолетовое «озерцо» среди ещё сухой прошлогодней листвы. Фиалка успевает зацвести в короткое окно, когда солнца у земли уже много, а деревья ещё не закрыли его листвой.

Этот вид «удивителен» значительными изменениями в течение сезона: весной заметны одни листья и крупные цветки, а позже растение выглядит иначе, становится менее броским и человек, не знающий ботанику, может просто пройти мимо, не связав одно с другим.

Весенние яркие цветки — не единственные. Позже, ближе к лету, у самой земли появляются другие, почти незаметные, нераскрывающиеся цветки. Они опыляют себя сами, и именно они чаще всего дают семена.

Семена фиалки распространяют муравьи. На семени есть мясистый придаток, который служит для них приманкой: муравей уносит находку в муравейник, съедает эту «вкусную добавку», а само семя оказывается в новом месте и может прорасти. Так цветок использует насекомых как бесплатную службу доставки.