Пять светлых и просторных залов ожидания появятся на вокзале вместо нынешних двух. Там же собираются сделать гастрозону с кафе, а на третьем этаже — более тихие лаунж-зоны.

Новые залы ожидания — часть большой реконструкции Ленинградского вокзала, которая началась в августе 2024 года. После реконструкции площадь пассажирских пространств обещают увеличить более чем в три раза, а число посадочных мест — с 700 до 1500. Первый этаж хотят превратить в быстрый проход к поездам и сервисам, второй и третий — в зоны ожидания, отдыха, кафе, библиотеки и коворкинга. Кроме того, вокзал собираются включить в единый пересадочный контур с метро, Казанским и Ярославским вокзалами без выхода на улицу.

Все это выглядит как попытка превратить Ленинградский вокзал из тесного проходного пространства в место, где можно не только быстро дойти до поезда, но и нормально провести время в ожидании — в том числе если едешь в Москву или обратно в Зеленоград.

Сроки ремонта неоднократно менялись. Сначала их вообще не называли, потом обещали закончить до конца 2025-го, в феврале определенности стало ещё меньше — начали говорить о завершении в 2026 году, но на сайте московского транспорта удалось обнаружить дату 11 августа 2026 года — это ровно через два года после закрытия вокзала.