Каникулы, где ребёнок создаёт и созидает
Каждые школьные каникулы ребята собираются в мастерской и пилят, лепят, придумывают, воплощают в жизнь свои самые смелые идеи.
Свободу выбора
Мы не заставляем идти по жёсткому плану. У нас есть распорядок дня, но он подстраивается под детей: их возраст, интересы и даже погоду. Хочется доделать столярный проект? Пожалуйста. На улице солнце — идём гулять на спортивную площадку. Главное — разумный баланс между пользой и удовольствием.
Столярное дело, рукоделие, проектная деятельность, свободное творчество. Ребёнок может работать по готовому образцу, а может прийти со своей идеей и реализовать её от эскиза до готового изделия с помощью опытных мастеров.
Командные игры на знакомство, общие проекты, просмотр и обсуждение фильмов по системе «Киноуроки». Наши вожатые бережно вовлекают даже самых застенчивых детей, помогая чувствовать себя частью дружной компании.
В тёплое время года мы минимизируем нахождение в помещении: гуляем на детских и спортивных площадках, играем, дышим, набираемся сил перед новой учебной четвертью/триместром.
Лёгкий перекус (чай, бутерброд с сыром, фрукты) и полноценный горячий обед — всё включено в стоимость.
Возраст: 7-11 лет.
Время: 9:00—16:30.
Место: Зеленоград, к.1514.
Контакты: +7-903-795-40-30.
Подробнее: сайт https://detilubyat.ru/shedule/shkolnye-kanikuly-v-masterskoy-/,
