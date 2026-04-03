«Чиж и Ко» — это русский рок с блюзовыми и фолк-интонациями и песнями, которые давно живут вне альбомов — в компаниях с гитарой, караоке и домашних плейлистах. В числе самых известных композиций группы — «Вечная молодость», «О любви», «Фантом», «Перекресток», «Полонез», «18 берез», «Вот пуля просвистела» и «На поле танки грохотали».



Концерт состоится в рамках тура, посвященного 65-летию бессменного лидера группы — Сергея Чигракова. Прозвучат «только хиты».



Творчество «Чиж и Ко» обычно описывают как смесь рок-н-ролльной основы, блюз-рока и фолковых или авторских интонаций, а многие песни со временем стали восприниматься почти как «народные» — их десятилетиями поют под гитару.



Группа сформировалась в начале 1990-х вокруг Сергея Чигракова, дебютные записи выходили в первой половине десятилетия, а пик массовой популярности пришёлся на 1990-е. Сам Чиграков — автор песен и мультиинструменталист.



Концерт пройдет 19 апреля (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1 https://yandex.ru/maps/-/CLhK4BJj . Продолжительность — 2 часа без антракта. Рекомендованный возраст — 12+. В наличии билеты от 1900 до 8500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-gruppi-chizh-i-ko . Пока билетов много: можно выбрать удобные места.