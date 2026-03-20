Французский детектив с Джоди Фостер вышел в прокат в трех кинотеатрах: Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке (по одному вечернему сеансу в день). История расскажет про врача-психиатра, у которой внезапно умирает пациентка. Героиня начинает собственное расследование и раскрывает множество секретов.
«На цепи» (18+)
В центре сюжета новинки в жанре ужасов, триллера и криминала — похищение молодого порочного хулигана очень странной семьей, решившей перевоспитать парня через изощренные психологические испытания. Показы в Иридиуме, Панфиловском и Отраде (по одному-два сеанса в день).
«Киллер на всю голову» (18+)
Комедийный американский боевик про хладнокровного убийцу, на которого объявили охоту другие киллеры и-за посещения психологических курсов «Анонимные трудоголики». Фильм покажут один раз в день в 21:05.
«Космическая собака Лида» (16+)
Предпоказ фантастической российской комедии про подростка, который должен спасти отца-космонавта во время старта миссии на Байконуре, пройдет в воскресенье (22 марта) в 15:00.
«Лебединое озеро» (балет в формате «театра в кино», 18+)
Экранизация постановки на сцене Дрезденской оперы в авторском ключе расскажет об аллегории домашнего насилия и несвободы. Ее можно посмотреть в воскресенье (22 марта) в 15:00.
«Острые козырьки: Бессмертный» (18+)
Историческая драма с Киллианом Мерфи про бывшего главаря одной из самых опасных уличных банд Бирмингема, который должен спасти сына в условиях, когда на кону и судьба наследника, и будущее всей страны. Фильм покажут в воскресенье (22 марта), есть несколько сеансов в день.
«Картины дружеских связей» (18+)
Российскую комедийную драму про один зимний день и одну ночь из жизни тридцатилетних друзей можно посмотреть в пятницу (20 марта) в 18:00.
«Грешники» (18+)
Триллер с Майклом Джорданом про попытку братьев-близнецов оставить опасное прошлое позади можно увидеть в субботу (21 марта) в 20:00 и воскресенье (22 марта) в 22:55, расписание и сеансы: здесь
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады
