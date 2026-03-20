На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы 20.03.2026 ZELENOGRAD.RU
«Частная жизнь» (18+)

Французский детектив с Джоди Фостер вышел в прокат в трех кинотеатрах: Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке (по одному вечернему сеансу в день). История расскажет про врача-психиатра, у которой внезапно умирает пациентка. Героиня начинает собственное расследование и раскрывает множество секретов.

«На цепи» (18+)

В центре сюжета новинки в жанре ужасов, триллера и криминала — похищение молодого порочного хулигана очень странной семьей, решившей перевоспитать парня через изощренные психологические испытания. Показы в Иридиуме, Панфиловском и Отраде (по одному-два сеанса в день).

Только в афише Панфиловского на этой неделе:

«Киллер на всю голову» (18+)
Комедийный американский боевик про хладнокровного убийцу, на которого объявили охоту другие киллеры и-за посещения психологических курсов «Анонимные трудоголики». Фильм покажут один раз в день в 21:05.

Только в Зеленопарке на этой неделе можно увидеть две новинки проката:

«Космическая собака Лида» (16+)
Предпоказ фантастической российской комедии про подростка, который должен спасти отца-космонавта во время старта миссии на Байконуре, пройдет в воскресенье (22 марта) в 15:00.

«Лебединое озеро» (балет в формате «театра в кино», 18+)
Экранизация постановки на сцене Дрезденской оперы в авторском ключе расскажет об аллегории домашнего насилия и несвободы. Ее можно посмотреть в воскресенье (22 марта) в 15:00.
Подробнее о фильме мы рассказали ранее

Только в Отраде на этой неделе — такие киноленты:

«Острые козырьки: Бессмертный» (18+)
Историческая драма с Киллианом Мерфи про бывшего главаря одной из самых опасных уличных банд Бирмингема, который должен спасти сына в условиях, когда на кону и судьба наследника, и будущее всей страны. Фильм покажут в воскресенье (22 марта), есть несколько сеансов в день.

«Картины дружеских связей» (18+)
Российскую комедийную драму про один зимний день и одну ночь из жизни тридцатилетних друзей можно посмотреть в пятницу (20 марта) в 18:00.

«Грешники» (18+)
Триллер с Майклом Джорданом про попытку братьев-близнецов оставить опасное прошлое позади можно увидеть в субботу (21 марта) в 20:00 и воскресенье (22 марта) в 22:55, расписание и сеансы: здесь

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в канале «Родители Зеленограда»

Апрель в «Ведогонь-театре»: зрителей ждет лирическая премьера, постановки в рамках театрального обмена и репертуарные спектакли Новости
Доступная ветеринарная помощь Новости
Детский хор «Великан» выступит на зеленоградской сцене в апреле — вести шоу будут диджеи «Детского радио» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы Новости
Настоящая маца в Зеленограде! Реклама
Каршеринг BelkaCar уходит из Зеленограда Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Сеть медицинских центров: Медцентр «338» и Медцентр «1506» приглашают на прием к терапевту Реклама
Выпускницы зеленоградской модельной академии приняли участие в Московской неделе моды Новости
Шестьсот деревьев, зараженных короедом, вырубят в лесопарке 11-го микрорайона Новости
Бесплатный ролл при заказе от 1000 рублей Реклама
Поиграть в музыкальное лото и угадать песни из кинофильмов приглашают зеленоградцев старшего возраста — 20 марта в 18-м микрорайоне Новости
В ТЦ «Мега Химки» открылись новые магазины обуви, мебели и товаров для дома Новости
Зажигательным роком отметят день рождения крафтового бара в 18-м микрорайоне — в том числе выступит участник культовой зеленоградской группы «Киоск» Новости
Детям перекроют доступ к бензину из-за аварий с питбайками Новости
В пятницу утром возможны проблемы с заказом такси — в ближайшей к Зеленограду мечети мусульмане соберутся на молитву в честь Ураза-байрама Новости
Крокусы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву — в Зеленограде всё больше примет весны Новости
Детский парк «Лунный кот» зовёт на выходные, от которых дети будут в восторге Реклама
Водные туристы Зеленограда собираются 4 и 5 апреля — для участия в слете на Клязьме нужно зарегистрироваться Новости
Популярную музыку из отечественного кино исполнят на сцене музыкальной школы Мусоргского — вечером 20 марта Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ 2026: образовательные приключения для школьников Новости
Турнир по «Мафии» стартует в «Сыроварне» — игра с призами начнется 24 марта и продлится месяц Новости
Полицейские спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна в 4-м микрорайоне Новости
Платные парковки планируют ввести в Голубом Новости
Беспилотный поезд метро проехал первую тысячу километров Новости
Автомобиль зеленоградца арестовали за 65 неоплаченных штрафов по ПДД Новости
Активисты начали сбор подписей за отзыв лицензии КПО «Нева». Оставить их можно в Зеленограде Новости
ArenaplayТрактор17 объявляет просмотр игроков Реклама
Школьница из Зеленограда вошла в число лучших юных журналистов России Новости
Ярко-рыжие утки снова прилетели в Зеленоград Новости
Печать на одежде и аксессуарах в Зеленограде от 15 минут Реклама
«Дети были здоровы, отклонений не нашли». Роспотребнадзор завершил расследование после массового недомогания в школе 853 Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт, а из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
На зеленоградской сцене в романтическом спектакле «Там же, тогда же» сыграют народные артисты Максим Аверин и Анна Якунина Новости
В Зеленограде будущих родителей приглашают на информационные встречи с сотрудниками роддома в комфортном пространстве библиотеки Новости
Для Голубого готовят предложения по автобусам до станции Крюково Новости
Ещё один магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Брёхово Новости
Родители, выросшие в Зеленограде, отправятся с детьми в мир своего детства на интерактивной выставке — 21 марта в Выставочном зале Музея Новости
Пловец из Зеленограда завоевал три медали на Первенстве Москвы по плаванию Новости
Настоящая весна — первоцветы распускаются среди тающего снега в Зеленограде Новости
