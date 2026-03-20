Ищете доступную ветеринарную помощь для животных?
Социальная ветклиника «Мокрый Нос» от фонда «Ника» доказывает: базовая ветеринария не должна быть роскошью!
Команда клиники много лет специализируется на льготной стерилизации: у врачей колоссальный опыт — более 16 000 успешных операций. Кроме того, «Мокрый Нос» помогает с гуманным отловом: специалисты используют безопасные котоловки и мягкую седацию для собак
Льготная стоимость в клинике «Мокрый Нос»:
— Стерилизация собаки: 4000-5000 ?
— Стерилизация кошки: 2500-3000 ?
Комплекс «ОСВВ» (отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование и возврат):
— Кошка: 7500 ?
— Собака: 13500 ?
Доступны также чипирование, вакцинация и анализы по льготной стоимости
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Запись: https://booking.booknow.ru/fond-nika-programma-osvv/25721
или по телефону: +7-495-085-23-43
МО, Химки, деревня Брехово, Березовая аллея, 2/5 (рядом с Зеленоградом)
Сайт: https://mn-nika.ru
«Мокрый Нос» — место, где опыт встречается с сердцем!