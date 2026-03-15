Атака началась около полудня и продолжается весь день, судя по сообщению мэра Собянина и глав областных муниципалитетов.
Сбития фиксировались и на северо-западе, в частности, в Истринском районе, но возле Зеленограда опасности пока не было, если судить по том, что аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме.
Это первая мощная атака в марте. Последний раз что-то похожее было 22 февраля.
?Если вы найдете сбитый БПЛА или его обломки, их нельзя трогать и нельзя пользоваться возле них мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние, позвоните по номеру 112 и сообщите место обнаружения, время и размер аппарата.
