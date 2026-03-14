На работу приглашаются следующие специалисты:
- Педагога для малышей (1.5-7 лет) — раннее развитие, подготовка к школе (комплексные и развивающие занятия).
- Психолога и нейропсихолога — для индивидуальной работы и ведения групп.
- Логопеда и дефектолога — для запуска и коррекции речи, постановки звуков.
- Преподавателя рисования — творчество, ИЗО, нестандартные техники.
- Преподавателя шахмат — логика, стратегия, увлекательные уроки для детей.
Преимущества работы в центре:
- Готовая база учеников. Не нужно искать клиентов.
- Уютное пространство и все необходимые материалы для занятий (пособия, краски, шахматы и т. д.).
- Дружелюбная атмосфера. В приоритете — индивидуальный подход и творческая свобода в рамках методик.
- Гибкий график (возможна частичная занятость, работа в выходные, утро/вечер).
- Достойная оплата (индивидуальный подход, % или почасовая — зависит от формата).
Что приветствуется:
- Профильное образование (среднее или высшее).
- Опыт работы с детьми (от 1 года).
- Желание развиваться и участвовать в жизни центра.
- Доброе сердце и горящие глаза.
Детский центр развития «Мозайка»
Парковый бульвар, 2, корпус 4, Голубое.
Пишите в Telegram/MAX по номеру +7-980-075-67-69 или в личные сообщения.
https://t.me/OurSpaceUp
