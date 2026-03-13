14 марта (суббота)

Библиотеки:

• Развивающий интерактивный проект «Первый лекторий» приглашает детей от 6 до 12 лет:

11:00 — библиотека в корпусе 607А, курс «Моя безопасность»

12:00 — библиотека в корпусе 2008, курс «Искусство»

Бесплатная регистрация, места могут освобождаться.

Подробнее



• 14:00 — клуб «БиблиоЗнайка» (6+) приглашает на занятие в 10-м микрорайоне.

Подробнее



• 17:00 — участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока, библиотека в 20-м микрорайоне, бесплатная регистрация, места могут освобождаться.

Подробнее

Культурный центр «Зеленоград»

• с 10 до 17 часов будет работать выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта.

Подробнее

Ведогонь-театр

• в 11:00 и 13:00 дети станут соавторами интерактивного спектакля «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+),

Подробнее



• в 11:00 пройдет экскурсия-игра «Знакомство с театром» (7+),

Подробнее