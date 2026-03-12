«Марсупилами. Пушистый круиз» (16+)
В широком прокате — приключенческий фильм про француза, который пытается заработать и одновременно наладить отношения с бывшей женой и детьми и соглашается сопроводить загадочное животное во время морской перевозки. Подопечным оказывается рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира, ведь ему ведома тайна вечной молодости.
Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Только в афише Панфиловского на этой неделе — две киноновинки:
«Лекарь 2: Наследие Авиценны» (18+)
Немецкая драма про доктора из Персии, который после личной трагедии переезжает в Лондон, селится за воротами и лечит обездоленных, а позже получает приглашение самого короля спасти венценосную дочь.
Фильм покажут раз в день: в 22:15 или 22:30.
«Охота за тенью» (18+)
Китайский криминальный боевик с Джеки Чаном продемонстрирует ценность экспертов на пенсии в борьбе с «неуловимыми» финансовыми ворами.
Фильм покажут раз в день: в 22:30 или 22:40.
Только в Зеленопарке на этой неделе можно увидеть такие новинки проката:
«Калевала. Первый викинг» (18+)
Эпический финский эпос про викинга, попавшего в рабство, узнавшего тайны своего прошлого и вставшего на путь мести.
Можно посмотреть один раз в день в 19:45.
«Секретный агент» (18+)
Сатирический триллер про бывшего профессора, который скрывается от властей и опасных наемников.
Можно увидеть только в воскресенье, 15 марта, в 18:00.
Только в Отраде на этой неделе — такие киноленты:
«Невеста» (18+)
Фантастический ужастик про невесту Франкенштейна покажут в субботу и воскресенье, есть несколько сеансов в день
«Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (12+)
Здесь можно пересмотреть легендарную космическую сагу: в субботу и воскресенье в 15:00, с понедельника по среду — в 18:20.
Здесь можно посмотреть повторный показ киноверсии спектакля «Мертвые души» c Марией Ароновой и Владиславом Гандрабургом. Сеанс в пятницу (13 марта) в 19:00.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее. Проверяйте расписание кинотеатров Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады