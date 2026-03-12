«Марсупилами. Пушистый круиз» (16+)



В широком прокате — приключенческий фильм про француза, который пытается заработать и одновременно наладить отношения с бывшей женой и детьми и соглашается сопроводить загадочное животное во время морской перевозки. Подопечным оказывается рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира, ведь ему ведома тайна вечной молодости.



Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде





Только в афише Панфиловского на этой неделе — две киноновинки: