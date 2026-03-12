«Прыгуны» (6+)
Американский семейный мультфильм про любительницу животных, которая переносит свое сознание в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.
Показы в Панфиловском и Отраде
«Доктор Гаф» (6+)
Современная история, чем-то похожая на «Доктора Айболита», расскажет о талантливом ветеринаре, знающем язык животных, и смелой девочке, которая спасает любимую собаку.
Предпоказ российской приключенческой комедии с Сергеем Гармашем и Ириной Розановой состоится в субботу, 14 марта, в 15:10 в Зеленопарке
«Жемчуг» (12+)
Семейная комедийная драма со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым перенесет зрителей в Индию. Сюда отправятся успешные в карьере и неуспешные в браке москвичи, взявшие под опеку девочку из приюта со сложным характером, которые рассчитывают спасти семью поездкой в «страну мечты».
Киноленту покажут в 14:10 в пятницу и в 12:10 в остальные дни только в Панфиловском
Также на этой неделе в прокате остается ряд картин для семейного просмотра, про которые мы рассказывали неделю назад и ранее (некоторые фильмы покажут по одному или по паре сеансов в день).