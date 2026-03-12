«Жемчуг» (12+)



Семейная комедийная драма со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым перенесет зрителей в Индию. Сюда отправятся успешные в карьере и неуспешные в браке москвичи, взявшие под опеку девочку из приюта со сложным характером, которые рассчитывают спасти семью поездкой в «страну мечты».



Киноленту покажут в 14:10 в пятницу и в 12:10 в остальные дни только в Панфиловском

Также на этой неделе в прокате остается ряд картин для семейного просмотра, про которые мы рассказывали неделю назад и ранее (некоторые фильмы покажут по одному или по паре сеансов в день).