На занятиях клуба «Ритмы жизни», который организаторы анонсируют как новый, научат танцевать чечетку (по-другому, степ). Это не только танец, но и тренировка координации, дыхательной системы, внимания и памяти.

Занятия проходят по средам в 16:00 и по воскресеньям в 14:00 и приглашают зеленоградцев попробовать что-то ритмичное, вдохновляющее и заряжающее энергией. Номер группы в анонсе не указан, но можно позвонить по телефону 8-495-870-44-44 и попросить соединить с центром «Силино».

Место проведения: актовый зал центра московского долголетия «Силино» (корпус 1106)

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.