ДК «МИЭТ»

— Зеленоград, площадь Шокина, 1, строение 2

— 27 апреля в 19:00



1 час 30 минут без антракта

Билеты на сайте ДК «МИЭТ» или по ссылке:

С программой «История. Новое и лучшее» выступит Виктор Салтыков. Зрителей ждет потрясающее шоу, фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна: «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья», «Островок», «Спасибо за день» и многие другие.

Звездный концерт с полностью живым звуком — это путешествие в мир любимой поп-музыки 1980-90-х годов.



Виктор Салтыков — советский и российский певец и музыкант, известный как сольный исполнитель и участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», победитель проекта «Ты — суперстар!» в 2021 году.