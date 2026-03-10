Концерт Виктора Салтыкова 12+ 10.03.2026 ZELENOGRAD.RU

ДК «МИЭТ»
— Зеленоград, площадь Шокина, 1, строение 2
— 27 апреля в 19:00

1 час 30 минут без антракта
Билеты на сайте ДК «МИЭТ» или по ссылке:
https://iframeab-pre10052.intickets.ru/seance/70318724/#abiframe

С программой «История. Новое и лучшее» выступит Виктор Салтыков. Зрителей ждет потрясающее шоу, фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна: «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья», «Островок», «Спасибо за день» и многие другие.
Звездный концерт с полностью живым звуком — это путешествие в мир любимой поп-музыки 1980-90-х годов.

Виктор Салтыков — советский и российский певец и музыкант, известный как сольный исполнитель и участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», победитель проекта «Ты — суперстар!» в 2021 году.

