На некоторых улицах Зеленограда новогодние ёлки до сих пор стоят среди тающего снега. Вместо праздничного настроения они уже скорее вызывают недоумение и ощущение заброшенности.
В Москве уже несколько лет действует практика: световые праздничные конструкции оставляют на улицах до весны, иногда даже до апреля. В этом есть понятная логика — зимой и в начале весны темнеет рано, и дополнительное освещение не лишнее.
Но тематические новогодние конструкции обычно убирают раньше. Во всяком случае, в мэрии утверждают, что именно так и происходит.
«После окончания праздников убрали с улиц более тысячи елей», — сказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Однако в Зеленограде ёлки остались. Да и в самой Москве местами тоже: например, ёлку на Тверском бульваре начали демонтировать только 3 марта.
В Зеленограде ситуация повторяется не первый раз. В прошлом году ёлки убрали вовремя, а годом раньше они тоже простояли до 8 марта.
Жители шутят: если такие конструкции всё равно оставляют до весны, их можно было бы хотя бы переоформить — снять новогодние шары, добавить сердечки или весенние цветы. Пока же ёлки в начале марта выглядят просто странно.