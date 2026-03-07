На некоторых улицах Зеленограда новогодние ёлки до сих пор стоят среди тающего снега. Вместо праздничного настроения они уже скорее вызывают недоумение и ощущение заброшенности.

В Москве уже несколько лет действует практика: световые праздничные конструкции оставляют на улицах до весны, иногда даже до апреля. В этом есть понятная логика — зимой и в начале весны темнеет рано, и дополнительное освещение не лишнее.

Но тематические новогодние конструкции обычно убирают раньше. Во всяком случае, в мэрии утверждают, что именно так и происходит.