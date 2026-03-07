На мероприятии представят культурную справку о ювелирном бренде Tiffany, созданном Чарльзом Льюисом Тиффани, и отдельно расскажут о культовом кольце Tiffany Setting. Участники узнают, почему именно эта модель с «невидимой» закрепкой камня стала мировым эталоном элегантности.

Затем участники разучат технику трафаретной печати: сделают интерьерную иллюстрацию формата А4 под кураторством профессионала, иллюстратора Насти Ос. Организаторы уверены: этот метод позволяет получить четкие и графичные линии даже тем, кто никогда не держал в руках кисть.

Кольцо «Tiffany Setting» обычно описывают как конструкцию, которая визуально «поднимает» бриллиант над шинкой и пропускает больше света, в фирменных материалах Tiffany его называют шестикрапановым решением, ставшим знаковым для бренда. В таком контексте выбор трафаретной печати логичен: в графике и дизайне это один из способов быстро собрать чистую композицию из силуэтов и контрастных плоскостей — прием, близкий и к плакатной эстетике, и к модной иллюстрации.

Встреча состоится 14 марта (это суббота) в 18:00 в модельной академии MASH Flow&Glow (корпус 601). Продолжительность — 2 часа 30 минут, возрастное ограничение — 14+. Участие стоит 2500 рублей. Все материалы организаторы предоставят, а также предложат чай и кофе. Записаться можно через аккаунт: https://t.me/mashmodeladmin.