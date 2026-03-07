Вечер, посвященный миру люксовых украшений, проведут в Зеленограде — участники узнают много интересного о бренде Тиффани и создадут модную иллюстрацию 07.03.2026 ZELENOGRAD.RU

На встрече расскажут о ювелирном бренде «Tiffany & Co.», его легендарном кольце и научат рисовать в технике трафаретной печати. Мероприятие платное, все материалы предоставляет организатор, гостям также предложат чай и кофе. Событие состоится 14 марта в 18:00 в 6-м микрорайоне, зовут участников с 14 лет с любым опытом рисования, нужно записаться.

На мероприятии представят культурную справку о ювелирном бренде Tiffany, созданном Чарльзом Льюисом Тиффани, и отдельно расскажут о культовом кольце Tiffany Setting. Участники узнают, почему именно эта модель с «невидимой» закрепкой камня стала мировым эталоном элегантности.

Затем участники разучат технику трафаретной печати: сделают интерьерную иллюстрацию формата А4 под кураторством профессионала, иллюстратора Насти Ос. Организаторы уверены: этот метод позволяет получить четкие и графичные линии даже тем, кто никогда не держал в руках кисть.

Кольцо «Tiffany Setting» обычно описывают как конструкцию, которая визуально «поднимает» бриллиант над шинкой и пропускает больше света, в фирменных материалах Tiffany его называют шестикрапановым решением, ставшим знаковым для бренда. В таком контексте выбор трафаретной печати логичен: в графике и дизайне это один из способов быстро собрать чистую композицию из силуэтов и контрастных плоскостей — прием, близкий и к плакатной эстетике, и к модной иллюстрации.

Встреча состоится 14 марта (это суббота) в 18:00 в модельной академии MASH Flow&Glow (корпус 601). Продолжительность — 2 часа 30 минут, возрастное ограничение — 14+. Участие стоит 2500 рублей. Все материалы организаторы предоставят, а также предложат чай и кофе. Записаться можно через аккаунт: https://t.me/mashmodeladmin.

досуг, афиша
