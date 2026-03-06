С приходом более тёплой погоды в Зеленограде активизировали ремонт дорог. Если в конце февраля префектура сообщала о 80 локальных разрушениях асфальта, то к 6 марта — уже почти о 200. При этом водители продолжают сообщать об опасных ямах.
С чем связан такой рост числа заделанных ям, непонятно: то ли дорожники активизировались, то ли с частыми переходами температуры «через ноль» ям становится больше.
Несколько дней назад водители сообщали о яме в Савёлкинском проезде, где, по их словам, можно пробить колесо. Накануне сообщили ещё об одной большой яме — на съезде с Ленинградского шоссе на Панфиловский проспект — в правой полосе на самом спуске.
Сейчас ямы заделывают литым асфальтом, потому что из-за отрицательных температур полноценный ремонт пока невозможен.
Зимой ямы обычно возникают из-за так называемого «морозного пучения» — процесса, при котором вода в основании дороги замерзает, расширяется и разрушает структуру покрытия. Во время оттепели лёд тает, основание теряет прочность, а при повторном замерзании и под нагрузкой транспорта ослабленные участки асфальта проваливаются, образуя выбоины. Особенно активно это происходит при частых переходах температуры через ноль, как сейчас.
Морозное пучение — естественный процесс, но скорость разрушения зависит от состояния дороги. Если нарушен водоотвод, ослаблено основание или покрытие уже изношено, вода проникает внутрь, замерзает и разрушает конструкцию. Зимой на ямы обычно ставят временные «заплатки», но полноценный ремонт возможен только при плюсовой температуре с восстановлением основания.