С приходом более тёплой погоды в Зеленограде активизировали ремонт дорог. Если в конце февраля префектура сообщала о 80 локальных разрушениях асфальта, то к 6 марта — уже почти о 200. При этом водители продолжают сообщать об опасных ямах.

С чем связан такой рост числа заделанных ям, непонятно: то ли дорожники активизировались, то ли с частыми переходами температуры «через ноль» ям становится больше.