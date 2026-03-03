? Свое нынешнее имя — Зеленоград — новый город получил в 1963 году. Тогда же он из пригорода Москвы стал столичным районом. В 1991-м, после реформы исполнительной власти, Зеленоград получил статус административного округа Москвы

? 68 лет назад город-спутник создали с целью «рассредоточения населения Москвы» и для размещения промышленных предприятий, вывозимых из переуплотненных столичных районов. Через несколько лет строящийся город был передан в ведение Комитета по электронной технике с задачей создания научного центра в области микроэлектроники

? Редакция «Зеленоград.ру» выпускает статьи об истории нашего города — от древнейших до новейших времен — читайте их здесь: https://www.zelenograd.ru/tags/news/32796/

? А в нашем магазине — прекрасные сувениры для всех, кто любит Зеленоград: открытки, наборы наклеек, шопперы, носки, обложки для паспорта с зеленоградской тематикой и уникальными принтами. Их можно купить на «Озоне»: https://www.ozon.ru/brand/zelenograd-ru-100492230/. Покупая их, вы также помогаете редакции «Зеленоград.ру» — рассказывать о важных новостях и помогать людям жить в нашем городе