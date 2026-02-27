Два мероприятия пройдут в эту субботу, 28 февраля, с 16 до 20 часов. Вход бесплатный, без регистрации, 6+

На площади Юности — праздник «Время перемен: весна наступает». В программе — выступление фигуристок и экс-артистки легендарного цирка Никулина Анастасия Горячева с авторским номером эквилибра на ходулях и коньках одновременно. «Это будет уникальный номер, сочетающий силу, баланс, красоту и риск, — пишут организаторы. Выступление пройдет под живой звук — песню «Ветер перемен» в исполнении Александры Кузнецовой.

На катке у корпуса 165 — анимационная программа «Конец зимней сказки». Обещают танцы, эстафеты и финальную дискотеку на льду.