Катки приглашают на закрытие сезона «Зима в Москве» 27.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Два мероприятия пройдут в эту субботу, 28 февраля, с 16 до 20 часов. Вход бесплатный, без регистрации, 6+

На площади Юности — праздник «Время перемен: весна наступает». В программе — выступление фигуристок и экс-артистки легендарного цирка Никулина Анастасия Горячева с авторским номером эквилибра на ходулях и коньках одновременно. «Это будет уникальный номер, сочетающий силу, баланс, красоту и риск, — пишут организаторы. Выступление пройдет под живой звук — песню «Ветер перемен» в исполнении Александры Кузнецовой.

На катке у корпуса 165 — анимационная программа «Конец зимней сказки». Обещают танцы, эстафеты и финальную дискотеку на льду.

С началом весны катки с искусственным льдом продолжат работать «по фактической погоде», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Такие катки могут работать до примерно +8…+10 градусов. Информацию о закрытии катков с искусственным льдом, появившуюся в ряде СМИ, в префектуре опровергли.

Исключение — каток на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Он работает до 28 февраля включительно. Однако его работу могут и продлить, сказали в префектуре, но информации пока нет.

