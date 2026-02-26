Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах 26.02.2026 ZELENOGRAD.RU

По прогнозу с 1 марта в Зеленограде ожидается положительная температура и ночью, и днём. На фоне потепления начнётся активное таяние снега, которого этой зимой накопилось много. Пока похоже, что «плюс» окажется устойчивым и будет дополнен осадками, поэтому в городскую водосточную систему за короткое время может прийти большой объём талой воды.

Обычно риск для города — в локальных подтоплениях: вода скапливается в низинах, у бордюров, на съездах, у входов в подземные переходы и во дворах. Частая причина — водоприёмные решётки и подходы к ним, забитые снегом и наледью, из-за чего вода не уходит в сеть.

Во дворах это дополнительно может быть связано с неправильно уложенным асфальтом, по которому вода течёт мимо решёток ливневой канализации.

Что можно сделать

Формально для коммунальных служб «лужа» — это вода площадью больше 2 кв. м и глубиной больше 3 см. Сообщить о подтоплениях можно в диспетчерские службы, которые направляют бригады на место, прочищают решётки и колодцы, при необходимости откачивают воду:

— Скопления воды на дорогах и улицах, ливнёвка — диспетчерская «Мосводостока» 8-495-657-87-03

— Вода в подземных переходах — диспетчерская «Гормоста» 8-495-632-58-46

— Дворовые территории — через городские сервисы заявок: https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/new/ (тема: «Засор ливневой канализации, подтопление дворовая территория»)

— Или https://gorod.mos.ru/ (тема: «Подтопление дворовой территории») или через единую диспетчерскую 8-495-539-53-53

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
погода, подтопления, лужи, протечки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Пешеходам и дальше придётся «нелегально» гулять по лыжной трассе в Крюково. А если их собьёт лыжник — виноваты могут оказаться они сами Новости
Масленица продолжается: благотворительная детская программа — 1 марта Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Звезды шансона выступят в Зеленограде Новости
Лыжники из зеленоградской спортшколы завоевали три медали на Первенстве Москвы Новости
Преступность в Зеленограде за январь рекордно снизилась Новости
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта Новости
Зеленоградский хоспис собирает косметику и сладости для пациенток к 8 марта Новости
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Житель подкармливает голубей — соседи жалуются на грязь. Что можно сделать законно Новости
Шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House: мебель и декор для дома Реклама
Всего один штраф за ночной шум оплатили в зеленоградском районе. Повышение наказания пока осталось разговорами Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
Технорокетс — испытайте себя в ракетных видах спорта Реклама
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
Совсем скоро — открытие клиники косметологии Laser Like в Зеленограде Реклама
Закладки не состоялись: зеленоградца арестовали за попытку сбыта наркотиков Новости
Концерт Владимира Кузьмина — 7 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Работа в Зеленограде — Упаковщик-комплектовщик Новости
«Парту героя» в память о погибшем на СВО выпускнике открыли в Менделеевской школе Новости
На концерте-сказке детей познакомят с операми «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» — 1 марта в музее «Новый Иерусалим» Новости
Студия лифтинг массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» переезжает в новое комфортное пространство в 9-м микрорайоне Реклама
Автопатруль дружинников и полиции остановил драку подростков у супермаркета Новости
Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты Новости
Бьюти-девичник «Макияж для себя» — практикум, который заменит часы просмотров туториалов Реклама
На запах гари жалуются жители Андреевки. Проблема подтверждается датчиками контроля воздуха Новости
Прохожие помогали выталкивать застрявшую скорую помощь 23 февраля Новости
В «Перекрестках» начали использовать мессенджер Max, чтобы давать скидки пенсионерам Новости
В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности Новости
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру