По прогнозу с 1 марта в Зеленограде ожидается положительная температура и ночью, и днём. На фоне потепления начнётся активное таяние снега, которого этой зимой накопилось много. Пока похоже, что «плюс» окажется устойчивым и будет дополнен осадками, поэтому в городскую водосточную систему за короткое время может прийти большой объём талой воды.

Обычно риск для города — в локальных подтоплениях: вода скапливается в низинах, у бордюров, на съездах, у входов в подземные переходы и во дворах. Частая причина — водоприёмные решётки и подходы к ним, забитые снегом и наледью, из-за чего вода не уходит в сеть.

Во дворах это дополнительно может быть связано с неправильно уложенным асфальтом, по которому вода течёт мимо решёток ливневой канализации.