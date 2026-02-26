По прогнозу с 1 марта в Зеленограде ожидается положительная температура и ночью, и днём. На фоне потепления начнётся активное таяние снега, которого этой зимой накопилось много. Пока похоже, что «плюс» окажется устойчивым и будет дополнен осадками, поэтому в городскую водосточную систему за короткое время может прийти большой объём талой воды.
Обычно риск для города — в локальных подтоплениях: вода скапливается в низинах, у бордюров, на съездах, у входов в подземные переходы и во дворах. Частая причина — водоприёмные решётки и подходы к ним, забитые снегом и наледью, из-за чего вода не уходит в сеть.
Во дворах это дополнительно может быть связано с неправильно уложенным асфальтом, по которому вода течёт мимо решёток ливневой канализации.
Формально для коммунальных служб «лужа» — это вода площадью больше 2 кв. м и глубиной больше 3 см. Сообщить о подтоплениях можно в диспетчерские службы, которые направляют бригады на место, прочищают решётки и колодцы, при необходимости откачивают воду:
— Скопления воды на дорогах и улицах, ливнёвка — диспетчерская «Мосводостока» 8-495-657-87-03
— Вода в подземных переходах — диспетчерская «Гормоста» 8-495-632-58-46
— Дворовые территории — через городские сервисы заявок: https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/new/ (тема: «Засор ливневой канализации, подтопление дворовая территория»)
— Или https://gorod.mos.ru/ (тема: «Подтопление дворовой территории») или через единую диспетчерскую 8-495-539-53-53