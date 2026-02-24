В воскресенье в 15:00 в музее на Истре состоится концерт для зрителей с шести лет: «Сказка, море и музыка в жизни Римского-Корсакова, или Сказка о том, как один морской офицер стал великим композитором». Мероприятие входит в цикл семейных концертов «Шкатулка сказок».
Дети узнают о великом композиторе не как о «лице с портрета», а как о человеке-мечтателе с интересной судьбой.
В детстве Николай Андреевич Римский-Корсаков мечтал стать моряком, но, попав на корабль, думал только об одном — поскорее вернуться домой, чтобы посвятить себя музыке. Так и случилось: Римский-Корсаков стал композитором и посвятил себя прежде всего оперному жанру. Его часто называют главным сказочником русской оперы, ведь большая часть его произведений написана на сказочные сюжеты.
Взрослым понравится классическая составляющая концерта: живое исполнение фрагментов опер и сюиты. Выступление послушают и дети, знакомясь с классикой, способной формировать характер, расширять горизонты души и служить проводником между обучением и эмоциональным интеллектом.
Автор и ведущая проекта — Гюльнара Масляева: музыковед, лауреат международных конкурсов, автор учебных пособий по музыкальной литературе. На концерте ведущая познакомит слушателей с биографией и творчеством великого композитора, с жанрами оперы и симфонической сюиты. В программе — фрагменты опер Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок», а также первая часть симфонической сюиты «Шехеразада».
Выступит солистка Камерной сцены имени Бориса Покровского Большого театра России Ирина Хрулева (колоратурное сопрано) и ее концертмейстер Анна Сальникова в сопровождении камерного оркестра «Pelle d`Oca»
Какую музыку услышат зрители:
Фрагменты из оперы «Снегурочка»:
- Пролог
- Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»
Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане»:
- «Полет шмеля»
- Ария Царевны Лебеди
- «Три чуда»
Фрагменты из оперы «Золотой петушок»:
- Вступление
- Ария Шемаханской царицы
Симфоническая сюита «Шехерезада» (первая часть)
Выступление пройдет 1 марта (это воскресенье) в 15:00 в концертном зале музея «Новый Иерусалим» по адресу: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.
Билеты стоимостью от 800 до 1400 рублей в наличии.
Продолжительность: 1 час без антракта. Возрастное ограничение: 6+.
Телефон музея: +7 (498) 314-02-36.
Как добраться: рекомендации организаторов.