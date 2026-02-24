Концерт подходит и детям, и взрослым, и вот почему:

Дети узнают о великом композиторе не как о «лице с портрета», а как о человеке-мечтателе с интересной судьбой.

В детстве Николай Андреевич Римский-Корсаков мечтал стать моряком, но, попав на корабль, думал только об одном — поскорее вернуться домой, чтобы посвятить себя музыке. Так и случилось: Римский-Корсаков стал композитором и посвятил себя прежде всего оперному жанру. Его часто называют главным сказочником русской оперы, ведь большая часть его произведений написана на сказочные сюжеты.

Взрослым понравится классическая составляющая концерта: живое исполнение фрагментов опер и сюиты. Выступление послушают и дети, знакомясь с классикой, способной формировать характер, расширять горизонты души и служить проводником между обучением и эмоциональным интеллектом.

Автор и ведущая проекта — Гюльнара Масляева: музыковед, лауреат международных конкурсов, автор учебных пособий по музыкальной литературе. На концерте ведущая познакомит слушателей с биографией и творчеством великого композитора, с жанрами оперы и симфонической сюиты. В программе — фрагменты опер Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок», а также первая часть симфонической сюиты «Шехеразада».

Выступит солистка Камерной сцены имени Бориса Покровского Большого театра России Ирина Хрулева (колоратурное сопрано) и ее концертмейстер Анна Сальникова в сопровождении камерного оркестра «Pelle d`Oca»