- Заработок в день до 5000 р (сделка- зависит от количества собранных наборов).
- График: смены 2/2 или 5/2, с 8:00 до 20:00.
- Расчет производится каждые 2 недели.
- Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка.
Контакты: 8-495-369-56-59 или пишите нам в WhatsApp/ Telegram /Maх по номеру 8-925-078-04-87
Адрес работы: Зеленоград, 2-Западный проезд, дом 1, строение 1
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости