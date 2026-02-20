Языковые школы BKC и Language Link приглашают детей 4-16 лет и взрослых сделать рывок в иностранном языке этой весной!
Масленица — время переворотов, и не только блинных! Самое время расширить словарный запас, чтобы весной говорить на английском так же легко, как переворачивают блин на сковородке.
Почему выбирают эти школы?
- Обе школы — сильные языковые центры, выпустившие сотни тысяч студентов с 1992 года;
- Обе имеют большой опыт: проведение международных экзаменов, подготовка преподавателей для вузов и частных школ России.
- 100% погружение в язык — учат думать на языке без перевода, создают языковую среду;
- Упор на разговорную практику, реальное использование языка;
- Преподаватели с опытом 8+ лет и международными сертификатами — обучение на высоком уровне;
- Преподаватели, работающие с детьми, проходят специальную подготовку.
Какие курсы можно посетить:
- Английский для детей и подростков — курсы разделены по возрастным группам (4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет). Программа для младших учеников включает игровые элементы. В занятия включены задания из кембриджских экзаменов.
- Английский для взрослых
- Испанский язык
- Японский язык
Другие особенности:
- До 23 февраля действует скидка 15% — достаточно отправить заявку, чтобы сохранить за собой скидку;
- Доступна оплата материнским капиталом;
- Перед записью проводится бесплатное тестирование для определения уровня (письменно и устно).
Переверните свои языковые трудности и сделайте шаг к свободному английскому!
ВКС
Адрес: 8 микрорайон, к. 847, этаж 1
+7-499-731-32-20
Записаться: https://clck.ru/3Rttur
Language Link
Адрес: 16 микрорайон, ул. Каменка, к. 1649, этаж 1
+7-926-380-16-49
Записаться: https://clck.ru/3Rttro
