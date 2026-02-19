После корректировки цены стали гораздо ближе к средним по Зеленограду и доступным вариантам в московском регионе, где аналогичные блюда в демократичных заведениях часто укладываются в 400-800 рублей.

Ресторанный рынок Москвы и области в 2026 годы переживает кризис: цены в большинстве заведений растут на 10-20% (а иногда и больше) из-за инфляции продуктов, роста аренды, зарплат, налогов и дефицита персонала. Эксперты прогнозируют закрытие заведений, падение посещаемости и уменьшение среднего чека — из-за снижения доходов населения и конкуренции с доставкой готовой еды из магазинов.

На таком фоне решение «Сыроварни» пойти на снижение выглядит неожиданно. Вероятно, это маркетинговый ход для удержания и привлечения гостей в условиях спада спроса и жёсткой конкуренции. Эксперты отмечают: в кризис выживают те, кто оперативно адаптируется через акции, оптимизацию меню и ценовую гибкость, даже если маржа падает до нескольких процентов.