Среди примеров блюд, которые подешевели: пиццы «Маргарита» и «Бьянка», спагетти «Болоньезе» (теперь по 750 рублей), равиоли с рикоттой и шпинатом (550), ньокки с томлёной уткой (650), сырники из рикотты, вареники с творогом и сметаной (по 450), салаты со страчателлой с томатами и цыплёнком с пармезаном (по 750).
Среднее снижение по составило около 33%. Самые сильные падения — до 43% - на равиоли, сырники и салат со страчателлой. Сниженные цены действуют до конца февраля.
После корректировки цены стали гораздо ближе к средним по Зеленограду и доступным вариантам в московском регионе, где аналогичные блюда в демократичных заведениях часто укладываются в 400-800 рублей.
Ресторанный рынок Москвы и области в 2026 годы переживает кризис: цены в большинстве заведений растут на 10-20% (а иногда и больше) из-за инфляции продуктов, роста аренды, зарплат, налогов и дефицита персонала. Эксперты прогнозируют закрытие заведений, падение посещаемости и уменьшение среднего чека — из-за снижения доходов населения и конкуренции с доставкой готовой еды из магазинов.
На таком фоне решение «Сыроварни» пойти на снижение выглядит неожиданно. Вероятно, это маркетинговый ход для удержания и привлечения гостей в условиях спада спроса и жёсткой конкуренции. Эксперты отмечают: в кризис выживают те, кто оперативно адаптируется через акции, оптимизацию меню и ценовую гибкость, даже если маржа падает до нескольких процентов.