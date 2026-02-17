28 февраля в КЦ Зеленоград состоится «Ирландское шоу 2» 17.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Зрителей ждёт уникальная программа, в которой мощь волынок и ритм барабанов сочетаются с энергией ирландского танца. В концерте примут участие Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

Билеты: https://iframeab-pre9241.intickets.ru/seance/69218143/

В программе — лучшие музыкальные произведения Ирландии и Шотландии. Прозвучат волынки, флейты и электроорган, а также будут представлены яркие хореографические номера.

Дата и время: 28 февраля 2026 года, 18:00

Место проведения: Культурный центр «Зеленоград», Центральная площадь, 1, Зеленоград
