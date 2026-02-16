ABBIA (20.02) • Лицей (21.02) • Евгеника (23.02) — хедлайнеры февраля в ресторане «Рапсодия»

С 18 по 23 февраля в «Рапсодии» — неделя живой музыки, ярких шоу и настоящего праздника!

Главные события недели:

20 февраля — ABBIA

Официальный трибьют легендарной ABBA. Любимые хиты, живой звук и атмосфера большого концерта.

21 февраля — Лицей

Хиты на все времена, которые знает каждый. Ведущая Анна Носырева, кавер-группа «Эхо улиц».

23 февраля — Евгеника

Специальная программа «Мужчинам посвящается!» и караоке-баттл с певицей Евгеникой.





Также в программе недели:

18.02 (ср) — караоке-вечеринка

19.02 (чт) — «Ужин со смыслом» — квиз от Кирилла Сорокина

22.02 (вс) — «Матрёшка party»: ведущая Анна Носырева, ансамбль «Любо Мило», DJ set в стиле Russian hits

Это не просто ужин — это полноценный вечер с атмосферой концерта, танцами и живым звуком.

Количество столов ограничено. На хедлайнеров традиционно высокий спрос — бронируйте заранее.

Забронировать стол

Телефон: +7-926-944-99-99