ABBIA (20.02) • Лицей (21.02) • Евгеника (23.02) — хедлайнеры февраля в ресторане «Рапсодия»
С 18 по 23 февраля в «Рапсодии» — неделя живой музыки, ярких шоу и настоящего праздника!
Главные события недели:
- 20 февраля — ABBIA
Официальный трибьют легендарной ABBA. Любимые хиты, живой звук и атмосфера большого концерта.
- 21 февраля — Лицей
Хиты на все времена, которые знает каждый. Ведущая Анна Носырева, кавер-группа «Эхо улиц».
- 23 февраля — Евгеника
Специальная программа «Мужчинам посвящается!» и караоке-баттл с певицей Евгеникой.
Также в программе недели:
- 18.02 (ср) — караоке-вечеринка
- 19.02 (чт) — «Ужин со смыслом» — квиз от Кирилла Сорокина
- 22.02 (вс) — «Матрёшка party»: ведущая Анна Носырева, ансамбль «Любо Мило», DJ set в стиле Russian hits
Это не просто ужин — это полноценный вечер с атмосферой концерта, танцами и живым звуком.
Количество столов ограничено. На хедлайнеров традиционно высокий спрос — бронируйте заранее.
Телефон: +7-926-944-99-99
