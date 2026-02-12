«Уволить Жору» (18+)

Главная взрослая премьера этой недели — комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном, которая стартует в показах во всех кинотеатрах. Амбициозный карьерист Макс не вспоминает о морали и идет по головам. Его новая задача — уволить программиста из флагманской компании в области информационных технологий. Только вот выполнить задачу и избавиться от доброго сотрудника Жоры оказывается на удивление сложно. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.