Главная взрослая премьера этой недели — комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном, которая стартует в показах во всех кинотеатрах. Амбициозный карьерист Макс не вспоминает о морали и идет по головам. Его новая задача — уволить программиста из флагманской компании в области информационных технологий. Только вот выполнить задачу и избавиться от доброго сотрудника Жоры оказывается на удивление сложно. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.
Романтическая драма на фоне весенней Москвы расскажет про талантливого студента, создающего собственное приложение, мечтающего о любви и не замечающего чувства лучшей подруги. В застывший, словно спящий, мир Паши ворвется яркая, дерзкая и не похожая на других девушка. Сеансы в Зеленопарке и Панфиловском.
Ужасы в сеттинге Италии. Пугающая история про девушку, которая после смерти отца сталкивается со сверхъестественными явлениями и не сможет с ними справиться без помощи медиума. Но и его опыта может не хватить. Сеансы в Зеленопарке и Панфиловском.
Канадскую комедийную мелодраму про чувства к чужой невесте можно посмотреть только в Иридиуме.
Индонезийские ужасы про истекающий срок, за который есть шанс спастись от демона, покажут только в Отраде (по одному ночному сеансу в день).
- предпоказ мистического триллера про пару музыкантов среди валлийских лесов «Ловушка для кролика» (18+) состоится в воскресенье (15 февраля) в 18:00
- романтическую комедию «Счастлив, когда ты нет» (18+) с Александрой Бортич и Гошей Токаевым покажут сегодня (в четверг, 12 февраля) в 19:45
- предпоказ музыкального приключенческого фэнтези (по другому, панк-сказки) «Король и Шут. Навсегда» пройдет в субботу (14 февраля) в 18:00
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее: «Комментируй это» и «Равиоли Оли» (16+), «Возвращение в Сайлент Хилл», «Горничная», «Гренландия 2: Миграция» и «Убежище» (18+).