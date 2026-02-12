«Сказка о царе Салтане» (6+)
Главная премьера этой недели — сквозная по всем кинотеатрам. Новая версия легендарной сказки Пушкина в фэнтези-оболочке с Павлом Прилучным в главной роли. История про царя Салтана, его возлюбленную и коварные козни придворных вокруг молодой семьи и наследника.
Билеты в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском — кстати, в этом кинотеатре обозначена возможность оплатить просмотр Пушкинской картой — и Отраде.
Также на этой неделе в прокате остается ряд картин для семейного просмотра, про которые мы рассказывали неделю назад (некоторые фильмы покажут по одному или паре сеансов в день).
