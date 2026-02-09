23 февраля 2026 | понедельник | 19:00
ДК МИЭТ
Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру.
Деньги заплачены за полгода вперед, квартирная хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы.
Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.
В главных ролях:
Константин Соловьев, Александр Наумов, Михаил Дорожкин
Режиссер: Игорь Ветров
После спектакля для зрителей состоится фотосессия и автограф-сессия с Константином Соловьевым.
Уникальная возможность пообщаться лично и унести с собой памятные фотографии и автограф звездного актера!
Скидка 10% по промокоду ЗЕЛЕНОГРАД10
Купить билеты — ссылка