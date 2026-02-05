Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей 05.02.2026 ZELENOGRAD.RU
Обязанности фельдшера:

  • Помощь ветеринарному врачу на амбулаторном приёме и ассистирование на операциях, выполнение назначений, проведение вакцинации, чипирования;

Обязанности врача:

  • Проведение амбулаторного приёма: диагностика заболеваний и назначение лечения, оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Требования к кандидатам:

  • Среднее или неоконченное высшее образование для фельдшера, высшее образование для ветеринарного врача;
  • Стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, стремление к обучению;
  • Для фельдшера: опыт приветствуется;
  • Для ветеринарного врача: наличие опыта обязательно, приветствуется наличие узкой специализации (дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, онкология, ортопедия).

Условия:

  • График работы 22 с 9:00 до 21:00;
  • Достойную заработную плату;
  • Официальное трудоустройство, полный соцпакет;
  • Профессиональное обучение и переподготовка за счёт работодателя;
  • Возможность реализовать себя в профессии;
  • Участие в творческих, спортивных, социальных, и корпоративных мероприятиях;

Контакты:

Телефон: 8-967-067-27-87

Почта: sbbgzelao@vet.mos.ru

О клинике: Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».

Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции лёгких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.

Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, приём экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом на специализированном автомобиле скорой ветеринарной помощи.

Государственная ветеринарная служба Москвы растёт и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждёт вас в свою команду!
