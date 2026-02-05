- Помощь ветеринарному врачу на амбулаторном приёме и ассистирование на операциях, выполнение назначений, проведение вакцинации, чипирования;
- Проведение амбулаторного приёма: диагностика заболеваний и назначение лечения, оформление ветеринарных сопроводительных документов.
- Среднее или неоконченное высшее образование для фельдшера, высшее образование для ветеринарного врача;
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, стремление к обучению;
- Для фельдшера: опыт приветствуется;
- Для ветеринарного врача: наличие опыта обязательно, приветствуется наличие узкой специализации (дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, онкология, ортопедия).
- График работы 22 с 9:00 до 21:00;
- Достойную заработную плату;
- Официальное трудоустройство, полный соцпакет;
- Профессиональное обучение и переподготовка за счёт работодателя;
- Возможность реализовать себя в профессии;
- Участие в творческих, спортивных, социальных, и корпоративных мероприятиях;
Контакты:
Телефон: 8-967-067-27-87
Почта: sbbgzelao@vet.mos.ru
О клинике: Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».
Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции лёгких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.
Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, приём экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом на специализированном автомобиле скорой ветеринарной помощи.
Государственная ветеринарная служба Москвы растёт и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждёт вас в свою команду!