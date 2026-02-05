О клинике: Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».

Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции лёгких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.

Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, приём экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом на специализированном автомобиле скорой ветеринарной помощи.

Государственная ветеринарная служба Москвы растёт и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждёт вас в свою команду!