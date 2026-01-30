Воспитанник зеленоградской спортшколы Михаил Чумоватов стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе. Соревнования собрали более 200 участников из сильнейших спортивных школ столицы. Золотая медаль позволила Михаилу войти в состав сборной Москвы и получить путевку на первенство России.

Михаил занимается греко-римской борьбой более восьми лет. Выступает в весовой категории до 120 килограммов среди юношей до 18 лет. Его подготовкой занимается опытный тренерский штаб: Сергей Лобанов, Андрей Ефремов, Владимир Карлсон и Фамил Шушазаде.