Воспитанник зеленоградской спортшколы Михаил Чумоватов стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе. Соревнования собрали более 200 участников из сильнейших спортивных школ столицы. Золотая медаль позволила Михаилу войти в состав сборной Москвы и получить путевку на первенство России.
Михаил занимается греко-римской борьбой более восьми лет. Выступает в весовой категории до 120 килограммов среди юношей до 18 лет. Его подготовкой занимается опытный тренерский штаб: Сергей Лобанов, Андрей Ефремов, Владимир Карлсон и Фамил Шушазаде.
«Михаил уже третий раз отбирается на первенство России. Это результат дисциплины, упорства и характера. Его сильные стороны — высокая ответственность и целеустремленность. Ранее спортсмен представлял Зеленоград на первенстве России в 2023 и 2024 году», — рассказал тренер Андрей Ефремов.
Теперь зеленоградскому спортсмену предстоит выступление на первенстве России, которое сегодня начинается в Суздале.