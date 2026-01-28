В пекарне «Вкус детства» в 17-м микрорайоне появилась пицца. Соседняя пиццерия обвинила пекарню в использовании их рецептуры 28.01.2026 ZELENOGRAD.RU

После Нового года пекарня на Георгиевском проспекте, 33к5, не работала несколько недель. Как рассказал владелец заведения, в это время здесь принимали нового повара — профессионального пиццемейкера. Помимо обновлённого меню пицц, в пекарне ничего не изменилось: здесь по-прежнему можно купить выпечку, салаты, супы, лепёшки и другие блюда. Однако пиццу теперь готовят по новой технологии.

О новой технологии и пицце во «Вкусе детства»

«Раньше мы делали по-другому. Оригинальный рецепт мне подсказал знакомый, у которого пиццерия в Италии. Мы взяли его за основу, а новый повар уже модернизировала. Используем специальную муку — она недешёвая, но цены повышать не планируем. Я хотел, чтобы люди могли есть настоящую пиццу по доступной стоимости. В ближайшее время собираемся расширять пицца-меню», — рассказал директор «Вкуса детства».

В меню представлены разные виды пиццы: «Пепперони», «Маргарита», «Гавайская», «Цезарь», «Груша горгонзолла» и другие. Стоимость — от 580 рублей за пиццу диаметром 25 см до 690 рублей за 30 см.

Новый пиццемейкер пекарни раньше работала в соседней пиццерии «Лайк пицца», расположенной на Георгиевском проспекте, 33к6. А недавно в телеграм-канале «Лайк пиццы» появился пост о том, что в «Вкусе детства» используется рецепт, который когда-то разработал бывший владелец «Лайк пиццы» и продал его вместе с готовым бизнесом новым собственникам.

«Мы зашли в пекарню после перерыва по-доброму, попробовали пиццу и очень удивились: тесто оказалось крайне похожим на наше. У нас особая технология, и раньше мы были единственными, кто делал такое тесто. Также выяснилось, что теперь там работает наш бывший повар, которая знает этот рецепт. В пекарне нам это подтвердили. В обмен на удаление поста о соседнем кафе нам пообещали изменить рецепт, но этого так и не произошло. Обидно, но мы не отчаиваемся и будем развиваться дальше», — рассказала совладелица «Лайк пиццы».

Ассортимент пиццы в «Лайк пицце» заметно шире: многие начинки совладелица придумывает сама, она же — главный повар. Здесь можно заказать пиццу диаметром 25, 33 или 40 см. Цены от 490 до 1400 рублей. Кроме того, заведение планирует сменить концепцию на street food — в меню уже появились новые блюда, такие как картофель фри с беконом, моцареллой и соусом блю чиз, крылья «Буффало» и другие.

Пекарня «Вкус детства» работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

Пиццерия «Лайк пицца» — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной.

Когда рецепты и технологии не защищены, они перестают быть эксклюзивом. Дальше начинается обычная конкуренция — и решает уже покупатель, выбирая по вкусу, цене и сервису.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
К налоговой инспекции Солнечногорска присоединят предпринимателей из Клина: что это значит для бизнеса Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
Снег в Зеленограде убирали 400 «кабинетных» работников Новости
В Шереметьево запустят эксперимент по посадке на рейс без паспорта — по биометрии Новости
В пекарне «Вкус детства» в 17-м микрорайоне появилась пицца. Соседняя пиццерия обвинила пекарню в использовании их рецептуры Новости
1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» Реклама
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости
Семейный фестиваль духовной музыки пройдет 31 января в КЦ «Зеленоград» Новости
Автобусную остановку «Бетонный завод» переименовали — теперь это «Техноарена, площадка Алабушево» Новости
Музыканты-виртуозы выступят в зеленоградском джаз-клубе — саксофонист Станислав Должков и барабанщик Яков Окунь Новости
Скидки на массаж и мануальную терапию в «Эстеди» Реклама
Вычищать снег из автобусных карманов зеленоградские коммунальщики пока не научились Новости
Кусочки хлеба раздавали на площади Юности в память о блокаде Ленинграда Новости
Какой будет первая за 70 лет новая станция метро Кольцевой линии Новости
На Георгиевском шоссе сняли «лежачих полицейских» после нескольких ДТП Новости
Исторический максимум потребления электричества зафиксирован в московском регионе на фоне морозов Новости
Таксопарк «Победа 555» набирает водителей и курьеров Реклама
Управа предложила жителям помочь коммунальщикам с уборкой снега Новости
Семейный выходной: «День роботов» для детей 5-8 лет и родителей в библиотеке в корпусе 401 Новости
Ремонт бытовой техники в Зеленограде с бесплатным выездом и гарантией Реклама
Выяснили список домов, в которых будут проводить ремонт подъездов в 2026 году Новости
«Особенных» детей приглашают на иммерсивную встречу и творческий мастер-класс 28 января Новости
Ирина Слуцкая и другие артисты покажут ледовую сказку на катке Солнечногорска 31 января Новости
Новая заброшка появилась напротив 14-го микрорайона — в здании хотели открыть «Пятёрочку» Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Ребенок погиб, скатившись с горки под колеса машины Новости
Новый жилой комплекс построят на Пятницком шоссе на месте заброшенного лагеря Новости
Проект «Sciencely» и его основатель Михаил Каптюг со стендапом «Передний край науки» выступит в ДК МИЭТ (12+) Реклама
Сильный снег и гололедица в московском регионе 27-28 января Новости
Спектакль с Викторией Исаковой и Верой Алентовой покажут в Зеленограде Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Снежную горку возле префектуры засыпали песком. Но завтра на ней снова можно будет кататься Новости
Новую скоростную дорогу до МЦД Останкино достроят в 2026 году Новости
Технорокетс — центр ракетных видов спорта — теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис Реклама
На Ленинградском шоссе открылась автоматическая АЗС без оператора: топливо обещают дешевле Новости
На Георгиевском шоссе установили искусственные неровности. Для многих водителей это стало неожиданностью Новости
Один из подходов к станции Крюково до сих пор утопает в снежной каше — хотя у вокзалов должен быть приоритет в уборке Новости
На фармзаводе в Алабушево освоили «особо чистое» стерильное производство Новости
В поликлиниках тестируют «тихую блокировку» онлайн-записи после двух пропусков Новости
Полный цикл урогинекологической помощи в Зеленограде: от диагностики до восстановления Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру