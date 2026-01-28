«Мы зашли в пекарню после перерыва по-доброму, попробовали пиццу и очень удивились: тесто оказалось крайне похожим на наше. У нас особая технология, и раньше мы были единственными, кто делал такое тесто. Также выяснилось, что теперь там работает наш бывший повар, которая знает этот рецепт. В пекарне нам это подтвердили. В обмен на удаление поста о соседнем кафе нам пообещали изменить рецепт, но этого так и не произошло. Обидно, но мы не отчаиваемся и будем развиваться дальше», — рассказала совладелица «Лайк пиццы».

Ассортимент пиццы в «Лайк пицце» заметно шире: многие начинки совладелица придумывает сама, она же — главный повар. Здесь можно заказать пиццу диаметром 25, 33 или 40 см. Цены от 490 до 1400 рублей. Кроме того, заведение планирует сменить концепцию на street food — в меню уже появились новые блюда, такие как картофель фри с беконом, моцареллой и соусом блю чиз, крылья «Буффало» и другие.