После Нового года пекарня на Георгиевском проспекте, 33к5, не работала несколько недель. Как рассказал владелец заведения, в это время здесь принимали нового повара — профессионального пиццемейкера. Помимо обновлённого меню пицц, в пекарне ничего не изменилось: здесь по-прежнему можно купить выпечку, салаты, супы, лепёшки и другие блюда. Однако пиццу теперь готовят по новой технологии.
«Раньше мы делали по-другому. Оригинальный рецепт мне подсказал знакомый, у которого пиццерия в Италии. Мы взяли его за основу, а новый повар уже модернизировала. Используем специальную муку — она недешёвая, но цены повышать не планируем. Я хотел, чтобы люди могли есть настоящую пиццу по доступной стоимости. В ближайшее время собираемся расширять пицца-меню», — рассказал директор «Вкуса детства».
В меню представлены разные виды пиццы: «Пепперони», «Маргарита», «Гавайская», «Цезарь», «Груша горгонзолла» и другие. Стоимость — от 580 рублей за пиццу диаметром 25 см до 690 рублей за 30 см.
Новый пиццемейкер пекарни раньше работала в соседней пиццерии «Лайк пицца», расположенной на Георгиевском проспекте, 33к6. А недавно в телеграм-канале «Лайк пиццы» появился пост о том, что в «Вкусе детства» используется рецепт, который когда-то разработал бывший владелец «Лайк пиццы» и продал его вместе с готовым бизнесом новым собственникам.
«Мы зашли в пекарню после перерыва по-доброму, попробовали пиццу и очень удивились: тесто оказалось крайне похожим на наше. У нас особая технология, и раньше мы были единственными, кто делал такое тесто. Также выяснилось, что теперь там работает наш бывший повар, которая знает этот рецепт. В пекарне нам это подтвердили. В обмен на удаление поста о соседнем кафе нам пообещали изменить рецепт, но этого так и не произошло. Обидно, но мы не отчаиваемся и будем развиваться дальше», — рассказала совладелица «Лайк пиццы».
Ассортимент пиццы в «Лайк пицце» заметно шире: многие начинки совладелица придумывает сама, она же — главный повар. Здесь можно заказать пиццу диаметром 25, 33 или 40 см. Цены от 490 до 1400 рублей. Кроме того, заведение планирует сменить концепцию на street food — в меню уже появились новые блюда, такие как картофель фри с беконом, моцареллой и соусом блю чиз, крылья «Буффало» и другие.
Пекарня «Вкус детства» работает ежедневно с 8:00 до 22:00.
Пиццерия «Лайк пицца» — с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной.
Когда рецепты и технологии не защищены, они перестают быть эксклюзивом. Дальше начинается обычная конкуренция — и решает уже покупатель, выбирая по вкусу, цене и сервису.