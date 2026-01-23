На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 23.01.2026 ZELENOGRAD.RU
«Левша» (12+)

Фантастический приключенческий боевик про механическую блоху, обнаруженную в императорском дворце накануне войны с Великобританией. Расследование загадочной находки поручают молодому офицеру Петру Огареву и гениальному тульскому мастеру Левше.
Билеты в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.

«Флибубу» (6+)

Семейный мультфильм про мальчика Томаса и Флибубу, пушистика из другого измерения. Приключения приведут друзей в мир исполнения заветных желаний со своими секретами и ловушками. Билеты в Панфиловском.

Также на этой неделе в прокате остаются другие картины для семейного просмотра

— «Буратино» (6+): сказка в новом звучании: умный, веселый и деревянный мальчик отправляется в длинное и полное приключений путешествие. Билеты в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.

— «Чебурашка 2» (6+): комедия про взросление любимого героя. Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Билеты в Иридиуме и Зеленопарке.

— «Простоквашино» (6+): приключенческий фильм про Дядю Федора, мальчика, который очень любил животных и вместе с новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправился жить в деревню. Билеты в Иридиуме и Панфиловском.

— «Аватар. Пламя и пепел» (12+): продолжение легендарной фантастической саги расскажет о противостоянии героев с межпланетной корпорацией и враждебным племенем на планете Пандора. Билеты в Панфиловском.

