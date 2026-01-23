При заказе дома в комплектации «под тапочки» в строительной компании «ДачаЗел» — кухня всей необходимой техникой в подарок!
Предложение действительно до 31 января 2026 года.
Уникальное расположение буквально в пяти минутах от Зеленограда на берегу Рузинского водохранилища рядом с лесом — идеальное место для загородной жизни практически в черте города.
Стоимость земельного участка от 6 соток с построенным на нем домом площадью от 120 кв.метров в комплектации «под тапочки» — от 12 млн рублей.
Видеообзор дома: https://vkvideo.ru/video-134001970_456239620
Записаться на экскурсию можно любым удобным для вас способом:
taplink.cc/dachazel1
Также компания «ДачаЗел» может предложить земельный участок из своей обширной базы и построить на нем дом по выбранному вами проекту, или реализовать любой ваш проект на вашем участке.
Строительная компания «ДачаЗел» является аккредитованным застройщиком при таких банках как «Сбер», «Альфа-Банк», «Дом РФ», «Почта Банк» и многих других, которые оформят ипотеку на самых выгодных условиях.
О строительной компании «ДачаЗел»
Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из
различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон).
Еще больше проектов смотрите на сайте: dachazel.ru
Есть вопросы?
Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корп. 2024)
Вторник-суббота 9:00-18:00
Воскресенье 9:00-15:00
Понедельник — выходной
Подробности по телефонам:
+7-926-277-48-36
+7-499-398-02-11
Сайт: dachazel.ru
Все каналы связи: taplink.cc/dachazel1