Видеообзор дома: https://vkvideo.ru/video-134001970_456239620

Также компания «ДачаЗел» может предложить земельный участок из своей обширной базы и построить на нем дом по выбранному вами проекту, или реализовать любой ваш проект на вашем участке.



Строительная компания «ДачаЗел» является аккредитованным застройщиком при таких банках как «Сбер», «Альфа-Банк», «Дом РФ», «Почта Банк» и многих других, которые оформят ипотеку на самых выгодных условиях.