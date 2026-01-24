Комфорт и безопасность для пациентов

Каждое оперативное вмешательство в центре проводится с участием врача-анестезиолога с индивидуальным подбором анестезии. Для пациентов, требующих наблюдения, предусмотрено пребывание в комфортабельных стационарных палатах. Работа выстроена так, чтобы пациент получал не только медицинскую помощь, но и внимание, и поддержку на всех этапах — от точной диагностики до реабилитации после операции.

Как записаться на консультацию

Узнать подробности и записаться на приём к гинекологу или урологу можно по телефону 8(495)065-27-42.

Многопрофильный медицинский центр «Дали» находится в Зеленограде по адресу: корпус 1801.

Актуальная информация об услугах, специалистах и ценах представлена на официальном сайте центра.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01137-77/00341059 выдана 25 февраля 2020 года.



