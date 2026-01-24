Полный цикл урогинекологической помощи в Зеленограде: от диагностики до восстановления 24.01.2026 Реклама ООО «Дента-Оптимал» ИНН:7735109825 erid:2VtzqxjW54P

В медицинском центре «Дали» функционирует отделение, оказывающее полный комплекс медицинских услуг при заболеваниях мочеполовой системы для женщин и мужчин. Объединение гинекологического и урологического направлений в рамках одной клиники позволяет пациентам получать комплексную диагностику и лечение без необходимости обращаться в разные учреждения.

Высококвалифицированные специалисты в гинекологии
Хирургическую гинекологическую помощь оказывают врачи с многолетним опытом. Приём ведут:

  • Сукнёва Дарья Евгеньевна, оперирующий врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. Общий профессиональный стаж — 14 лет.
  • Мамедова Айнур Мурадовна, оперирующий врач-акушер-гинеколог со стажем 7 лет.

Современные гинекологические операции
Отделение делает упор на малотравматичные методики, сокращающие период восстановления. Среди ключевых направлений:

  • Гистероскопия — малоинвазивная процедура для диагностики и лечения патологий полости матки без разрезов.
  • Радиоволновые технологии для удаления полипов, кондилом и других образований.
  • Хирургическое лечение стрессового недержания мочи.
  • Реконструктивно-пластические операции интимной области.

Урологическая помощь на страже здоровья мужчин
В центре «Дали» представлено также мощное урологическое направление. Приём ведёт оперирующий врач-уролог-андролог Чопсиев Адиль Джанаевич — специалист с 40-летним практическим стажем в урологии.

Профессиональный профиль доктора включает:

  • Лечение мочекаменной болезни (МКБ), простатитов и гиперплазии предстательной железы.
  • Терапию воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит).
  • Решение андрологических проблем, включая мужское бесплодие.
  • Диагностику и лечение недержания мочи, а также опущения органов малого таза.
  • Лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
  • Выполняет уретроскопию, цистоскопию, ТУР

Комфорт и безопасность для пациентов
Каждое оперативное вмешательство в центре проводится с участием врача-анестезиолога с индивидуальным подбором анестезии. Для пациентов, требующих наблюдения, предусмотрено пребывание в комфортабельных стационарных палатах. Работа выстроена так, чтобы пациент получал не только медицинскую помощь, но и внимание, и поддержку на всех этапах — от точной диагностики до реабилитации после операции.

Как записаться на консультацию
Узнать подробности и записаться на приём к гинекологу или урологу можно по телефону 8(495)065-27-42.

Многопрофильный медицинский центр «Дали» находится в Зеленограде по адресу: корпус 1801.

Актуальная информация об услугах, специалистах и ценах представлена на официальном сайте центра.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01137-77/00341059 выдана 25 февраля 2020 года.

