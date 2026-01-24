В медицинском центре «Дали» функционирует отделение, оказывающее полный комплекс медицинских услуг при заболеваниях мочеполовой системы для женщин и мужчин. Объединение гинекологического и урологического направлений в рамках одной клиники позволяет пациентам получать комплексную диагностику и лечение без необходимости обращаться в разные учреждения.
Хирургическую гинекологическую помощь оказывают врачи с многолетним опытом. Приём ведут:
- Сукнёва Дарья Евгеньевна, оперирующий врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. Общий профессиональный стаж — 14 лет.
- Мамедова Айнур Мурадовна, оперирующий врач-акушер-гинеколог со стажем 7 лет.
Отделение делает упор на малотравматичные методики, сокращающие период восстановления. Среди ключевых направлений:
- Гистероскопия — малоинвазивная процедура для диагностики и лечения патологий полости матки без разрезов.
- Радиоволновые технологии для удаления полипов, кондилом и других образований.
- Хирургическое лечение стрессового недержания мочи.
- Реконструктивно-пластические операции интимной области.
Урологическая помощь на страже здоровья мужчин
В центре «Дали» представлено также мощное урологическое направление. Приём ведёт оперирующий врач-уролог-андролог Чопсиев Адиль Джанаевич — специалист с 40-летним практическим стажем в урологии.
- Лечение мочекаменной болезни (МКБ), простатитов и гиперплазии предстательной железы.
- Терапию воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит).
- Решение андрологических проблем, включая мужское бесплодие.
- Диагностику и лечение недержания мочи, а также опущения органов малого таза.
- Лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
- Выполняет уретроскопию, цистоскопию, ТУР
Комфорт и безопасность для пациентов
Каждое оперативное вмешательство в центре проводится с участием врача-анестезиолога с индивидуальным подбором анестезии. Для пациентов, требующих наблюдения, предусмотрено пребывание в комфортабельных стационарных палатах. Работа выстроена так, чтобы пациент получал не только медицинскую помощь, но и внимание, и поддержку на всех этапах — от точной диагностики до реабилитации после операции.
Как записаться на консультацию
Узнать подробности и записаться на приём к гинекологу или урологу можно по телефону 8(495)065-27-42.
Многопрофильный медицинский центр «Дали» находится в Зеленограде по адресу: корпус 1801.
Актуальная информация об услугах, специалистах и ценах представлена на официальном сайте центра.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01137-77/00341059 выдана 25 февраля 2020 года.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА